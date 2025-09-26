Популярни
Готов е жребият за Открития турнир в Пловдив

  • 26 сеп 2025 | 12:10
  • 673
  • 0
Готов е жребият за Открития турнир в Пловдив

Откритият турнир в Пловдив е първият турнир от календара на Българска снукър федерация за сезон 2025/26 и ще се проведе през уикенда (27-28 септември) в клуб "Снукър утопия" в Града под тепетата.

22-ма участници са записани и разпределени в шест групи:

Група А: Виктор Илиев, Димо Ангелов, Александрос Костарас

Група В: Николай Попов, Георги Петрунко, Христо Димитров, Горан Горанов

Група С: Виктор Иванов, Светослав Геков, Иван Кюпов, Цанко Димитров

Група D: Георги Величков, Борис Лазарков, Нено Груйчев, Станислав Статев

Група F: Жан Лаушман, Красимир Камешев, Тома Томов

Първите мачове от програмата започват в 10 часа в събота, 27 септември. Пълният график можете да видите ТУК.

