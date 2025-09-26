11-годишният "Меси на шахмата" постави рекорд за първа гросмайсторска норма

Аржентинският международен майстор Фаустино Оро записа първата си гросмайсторска норма след зашеметяващ старт (6 победи в 7 партии) на турнира Legends & Prodigies 2025 в Мадрид, Испания. Само световният шампион Гукеш Домараджу е постигал гросмайсторска норма на по-млада възраст.

След като премина бариерата от 2500 точки, 11-годишният „Меси на шахмата“ има нужда само от още две норми, за да получи титлата гросмайстор. Той навършва 12 години на 14 октомври и все още разполага с пет месеца, за да подобри рекорда на Абхиманю Мишра като най-млад гросмайстор в историята.

Турнирът „Insud Pharma - Nave Bellver Leyendas & Prodigios“ се провежда в преобразуван склад в Мадрид от 17 до 25 септември и събира на едно място таланти и легенди, оглавявани от 58-годишния перуански гросмайстор Хулио Гранда. Оро е във върхова форма с 6/7 и представяне, равняващо се на 2790 рейтинг.

Със спечелените 12 точки във Фуджейра в края на миналия месец младата звезда вече е преминал рейтинг от 2500 (2502,5) – едно от изискванията за гросмайсторска титла. Дори да загуби последните две партии, Оро ще бъде най-високо оценяваният 11-годишен шахматист в историята, а при резултат 50% или повече – първият 11-годишен с рейтинг 2500+. По-важното е, че той вече има първата си гросмайсторска норма на 11 години, 11 месеца и 10 дни.

Оро е "дете на пандемията": открива шахмата през май 2020 г., когато баща му Алехандро, за да не остави шестгодишния си син да прави бели с футболната топка вкъщи, му прави акаунт в Chess.com и обещава награда за всяко подобрение от 100 рейтинг точки. Оттогава насам Оро чупи рекорд след рекорд.

На 9 става най-младият с норма за международен майстор, на 10 – най-младият международен майстор и преминава 3000 точки в Chess.com, а също така поставя рекорди за най-млад играч, преминал 2200 и 2300. Тази година държа под напрежение самия Вишванатан Ананд на Leon Masters. Сега вече е над 2500 рейтинг, а следващата голяма цел е гросмайсторската титла. Настоящият рекорд се държи от Абхиманю Мишра (САЩ) – 12 години, 4 месеца и 25 дни.

Оро има "срок" до 11 март 2026 г., за да изпълни необходимите три норми и да постави нов рекорд – въпрос е само на време, коментира сайтът Chess.com.