В Пазарджик откриха реновираната зала "Хебър"

  • 26 сеп 2025 | 11:14
  • 1600
  • 5
В деня, в който националният ни отбор по волейбол победи САЩ и се класира за полуфиналите на Световното първенство, Пазарджик отбеляза своя местна спортна победа - зала „Хебър" беше открита след вътрешно обновяване. Това е втората голяма стъпка по модернизацията на съоръжението, след приключилото през лятото енергийно саниране, с което сградата премина от енергиен клас „Е" към „А" и постигна 53,85% собствено покриване на нуждите от възобновяема енергия. 

Ремонтът отвътре е реализиран изцяло със средства на Община Пазарджик, извън обхвата на програмата за саниране. Залата посреща спортистите с изциклен и наново лакиран дървен под, освежени интериори и осветление, нова трибуна със седалки на мястото на старите дървени пейки, както и обновени коридори и общи пространства. Паралелно е обновена и залата за бойни и силови спортове — подменени са вратите, ремонтирани са тавани и изцяло са обновени съблекалните и санитарните помещения. 

„Зала 'Хебър' вече изглежда и се усеща така, както децата и спортните клубове на Пазарджик заслужават. Община Пазарджик продължава с усилията  последователно да създава среда за шампиони — тук, у дома, прогресивно и с темпо.", каза кметът на община Пазарджик Петър Куленски. 

С модернизираната база общината затвърждава ангажимента си към масовия и елитния спорт, към здравето и развитието на младите хора и към устойчивото управление на общинската инфраструктура.

