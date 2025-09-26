Радомир Тодоров: Дано да сме в оптимален състав

Утре, втория отбор на Спартак играе с Олимпик в поредното дерби на Варна. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Започнахме сезона добре, но напоследък не се представяме, както трябва. Основната причина за снижаването е, че не бяхме в оптимален състав. Надявам се да нямаме повече такива проблеми и по най-бързия начин да излезем от неприятната ситуация. Предстои ни двубой с амбициозен противник. Познаваме се отлично. И двата отбора са изградени от млади състезатели. Разчитат на футболните си умения. Категорично, момчетата и от двете страни имат потенциал. Очаквам надиграване. Да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg треньора на „соколите“ Радомир Тодоров.