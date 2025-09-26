Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) ІІ
  3. Радомир Тодоров: Дано да сме в оптимален състав

Радомир Тодоров: Дано да сме в оптимален състав

  • 26 сеп 2025 | 09:32
  • 966
  • 3

Утре, втория отбор на Спартак играе с Олимпик в поредното дерби на Варна. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Започнахме сезона добре, но напоследък не се представяме, както трябва. Основната причина за снижаването е, че не бяхме в оптимален състав. Надявам се да нямаме повече такива проблеми и по най-бързия начин да излезем от неприятната ситуация. Предстои ни двубой с амбициозен противник. Познаваме се отлично. И двата отбора са изградени от млади състезатели. Разчитат на футболните си умения. Категорично, момчетата и от двете страни имат потенциал. Очаквам надиграване. Да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg треньора на „соколите“ Радомир Тодоров. 

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1811
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4320
  • 2
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2196
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1060
  • 0
Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1309
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 945
  • 0
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15849
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130692
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59756
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4320
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1811
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2196
  • 3