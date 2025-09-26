Геша: Всички се съобразяват с Доростол

Септември (Тервел) приема утре Доростол (Силистра). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„През последните сезони, Доростол се утвърди като отбор, с който всички се съобразяват. Защитава се добре, контраатакува опасно. Има доста опит в състава си. Важно за нас е ние какво ще му противопоставим. Трябва да подходим максимално отговорно към мача. Знаем си възможностите. Уверени сме. Ако играем както можем ще се поздравим с успех“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.