  Ямбол 1915
  2. Ямбол 1915
Ахмед Хикмет: Всичко да се реши на терена

  • 26 сеп 2025 | 07:56
  • 932
  • 5

Едноименният тим на Ямбол играе утре с Гигант в Съединение. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Не спираме да работим за да изчистим грешките, които сме допуснали в мачовете. Предстои ни двубой с Гигант, който е твърда величина в групата. На моменти допускат лоши резултати, но могат да победят всеки съперник. Ще са домакин в нашия мач и това ще ги мотивира максимално. Не се притесняваме. Винаги се съсредоточаваме върху това, какво ще направим ние. Трябва да наблегнем на нашата игра. Хубаво е, че срещата ще е на отличен терен. За нас това е важно и радостно, защото ни се предоставя шанс да се надиграваме. Надявам се всичко да се реши на терена и футболистите на двата отбора да определят с играта кой е по-добър“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Ахмед Хикмет.

