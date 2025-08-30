Популярни
ФК Ямбол громи в Карлово

  • 30 авг 2025 | 23:40
  • 340
  • 0
ФК Ямбол громи в Карлово

Едноименният тим на Ямбол срази в Карлово, местния Левски с 5:0. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Ахмед Хикмет дръпна още в началото. Димитър Николов подаде и Петър Принджев откри резултата след 120 секунди игра. След още 180 секунди, Георги Динков удвои с плътен удар. Той стори същото и в началните секунди на втората част, когато направи резултата категоричен. Георги Георгиев подаде и Принджев се разписа за втори път в 51-ата минута. В 68-ата пък Благовест Величков вкара петия гол.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук

