Титуляр на Локо (Пд) под въпрос за дербито с Левски

Централният защитник на Локомотив Пловдив Лукас Риян отново се контузи в края на мача в Бистрица, загубен от ЦСКА 1948 с 0:4. Бранителят е под въпрос за предстоящото дерби с Левски, което е в петък, 26 септември, на “Лаута”.

Това е втора контузия през сезона за бразилеца. Той получи травма и в мача срещу Славия, когато бе заменен от Тодор Павлов още през първото полувреме. Именно Павлов ще си партнира с Мартин Русков в сърцето на отбраната, ако Риян не бъде възстановен до петък.

Треньорът на “черно-белите” Душан Косич няма да може да разчита и на Димитър Илиев. По думите на наставника – той ще бъде аут за още два мача.

Словенецът сподели, че Каталин Иту има шансове да се завърне в петък. Той има по-лека контузия и от треньорският щаб не са искали да рискуват с него в съботния двубой.

Добрата новина за Косич е завръщането след наказание на Ивайло Иванов. Трайно контузен е друг защитник Калоян Костов.