Аталанта обяви новото име на своя стадион

  • 25 сеп 2025 | 16:50
  • 3356
  • 0

От Аталанта официално обявиха, че отсега нататък клубният стадион ще носи името “Ню Баланс Арена” като част от споразумението на бергамаските с фирмата за спортно облекло.

От 2019 година до края на миналия сезон 25-хилядното съоръжение беше кръстено “Гевис Стейдиъм” отново след спонсорски договор на Аталанта, който обаче не беше подновен. Така клубът потърси нов рекламодател за наименованието на своя стадион и постигна договорка с “Ню Баланс”, която също така от началото на настоящия сезон е и фирмата, която произвежда екипите на елитния италиански отбор.

Двете страни отказаха да разкрият за какъв срок е споразумението за името на “Ню Баланс Арена”. Първото домакинство на Аталанта с обновеното наименование на съоръжението е на 4 октомври срещу Комо в мач от шестия кръг на Серия А. На 30 септември тимът ще приеме Брюж в двубой от Шампионската лига, но употребата на спонсорски имена на стадиони е забранена в мачове под егидата на УЕФА.

Снимки: Gettyimages

