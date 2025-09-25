Аталанта обяви новото име на своя стадион

От Аталанта официално обявиха, че отсега нататък клубният стадион ще носи името “Ню Баланс Арена” като част от споразумението на бергамаските с фирмата за спортно облекло.

От 2019 година до края на миналия сезон 25-хилядното съоръжение беше кръстено “Гевис Стейдиъм” отново след спонсорски договор на Аталанта, който обаче не беше подновен. Така клубът потърси нов рекламодател за наименованието на своя стадион и постигна договорка с “Ню Баланс”, която също така от началото на настоящия сезон е и фирмата, която произвежда екипите на елитния италиански отбор.

🇺🇸 Atalanta BC and New Balance today unveiled the next stage in their relationship. Having become Atalanta BC’s official sponsor and kit creator at the start of the 2025/26 season, New Balance will now take on naming rights to the club’s historic stadium in Bergamo. Starting… pic.twitter.com/w6KtS9s1FL — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2025

Двете страни отказаха да разкрият за какъв срок е споразумението за името на “Ню Баланс Арена”. Първото домакинство на Аталанта с обновеното наименование на съоръжението е на 4 октомври срещу Комо в мач от шестия кръг на Серия А. На 30 септември тимът ще приеме Брюж в двубой от Шампионската лига, но употребата на спонсорски имена на стадиони е забранена в мачове под егидата на УЕФА.

