  1. Sportal.bg
  2. Монца
  Официално: край на ерата на Галиани в Монца

Официално: край на ерата на Галиани в Монца

  • 25 сеп 2025 | 15:15
Официално: край на ерата на Галиани в Монца

Втородивизионният италиански клуб Монца, в който играе българският национал Валентин Антов, официално обяви днес, че е преминал в притежание на Beckett Layne Ventures. От американската инвестиционна фирма купиха 80% от клубните акции, а останалите 20% останаха при досегашните собственици от Fininvest, но и те ще бъдат продадени на BLV до юни догодина.

Заедно с новината за продажбата на клуба, неговият изпълнителен директор Адриано Галиани потвърди, че се оттегля от досегашния си пост, въпреки че му е било предложено да заеме ролята на президент. “Това беше едно трудно решение, което взех, за да се посветя по-добре на останалите дейности, с които се занимавам. Но също така искам да дам на новите собственици и ръководители пълната свобода да изразяват своята визия и да преследват своите проекти. Сред тях е завръщането на Монца в Серия "А" след историческото постижение, което беше реализирано за първи път при управлението на Fininvest, осъществявайки желанието на президента Силвио Берлускони”, заяви Галиани.

Легендарният ръководител на Милан пое властта в Монца през 2018 година, когато Силвио Берлускони купи клуба. Двамата изведоха брианцолите до историческа промоция в Серия "А", където те се задържаха в продължение на три години преди изпадането си през миналия сезон. Дори и след смъртта на Берлускони през 2023-та, 81-годишният Галиани продължи да управлява Монца до днешната продажба на клуба. През последните месеци усилено се твърди, че след това свое оттегляне Кондора ще се завърне в Милан с ръководна роля, но наскоро самият той опроверга тези слухове.

Снимки: Gettyimages

