Официално: край на ерата на Галиани в Монца

Втородивизионният италиански клуб Монца, в който играе българският национал Валентин Антов, официално обяви днес, че е преминал в притежание на Beckett Layne Ventures. От американската инвестиционна фирма купиха 80% от клубните акции, а останалите 20% останаха при досегашните собственици от Fininvest, но и те ще бъдат продадени на BLV до юни догодина.

Заедно с новината за продажбата на клуба, неговият изпълнителен директор Адриано Галиани потвърди, че се оттегля от досегашния си пост, въпреки че му е било предложено да заеме ролята на президент. “Това беше едно трудно решение, което взех, за да се посветя по-добре на останалите дейности, с които се занимавам. Но също така искам да дам на новите собственици и ръководители пълната свобода да изразяват своята визия и да преследват своите проекти. Сред тях е завръщането на Монца в Серия "А" след историческото постижение, което беше реализирано за първи път при управлението на Fininvest, осъществявайки желанието на президента Силвио Берлускони”, заяви Галиани.

Beckett Layne Ventures have officially taken control of Monza with an 80% stake, marking the departure of Adriano Galliani from the Serie B club. pic.twitter.com/CkCW3iFiLR — Football Italia (@footballitalia) September 25, 2025

Легендарният ръководител на Милан пое властта в Монца през 2018 година, когато Силвио Берлускони купи клуба. Двамата изведоха брианцолите до историческа промоция в Серия "А", където те се задържаха в продължение на три години преди изпадането си през миналия сезон. Дори и след смъртта на Берлускони през 2023-та, 81-годишният Галиани продължи да управлява Монца до днешната продажба на клуба. През последните месеци усилено се твърди, че след това свое оттегляне Кондора ще се завърне в Милан с ръководна роля, но наскоро самият той опроверга тези слухове.

Снимки: Gettyimages