България е домакин на финала на Европейската купа по спортна стрелба "Лапуа"

България е домакин на финалния кръг на Европейската купа по спортна стрелба “Лапуа”. Състезанието ще се проведе от утре до неделя на стрелбищен комплекс “ Гео Милев” на 25 метра пистолет.

Участие ще вземат състезатели от България, Турция, Франция, Латвия, Азербайджан , Швеция , Швейцария, Чехия, Естония и Норвегия.

Събитието се организира от Българския стрелкови съюз, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

България ще бъде представена във финала на “ Лапуа” от Самуил Донков, Георги Кочеренко, Магдалина Стаменова и Калоян Стаменов.

Шампионатът ще бъде открит с церемония в петък от 19:30 часа , а в събота и неделя са състезателните дни.