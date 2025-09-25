Популярни
MotoGP най-накрая събра всички титуляри през сезон 2025 за обща снимка

  • 25 сеп 2025 | 14:11
От началото на сезона в MotoGP вече изминаха цели 16 кръга и едва преди началото на 17-я състезателен уикенд организаторите на шампионата успяха да съберат всички титулярни пилоти за обща фотосесия с техните мотори.

Принципно тези снимки се правят преди първия кръг за шампионата, като това се случи и тази година. Тогава обаче от снимката отсъства световният шампион Хорхе Мартин, който се лекуваше от травмите, които получи по време на предсезонната подготовка.

Испанецът се завърна за Гран При на Катар, но тогава Мигел Оливейра го нямаше заради травмите, които получи по време на спринта в Аржентина. На „Лусайл“ Мартин получи още една контузия, която го извади от строя за няколко месеца и той се завърна на старта чак в последния кръг преди лятната пауза, когато обаче Сомкиат Чантра и Маверик Винялес отсъстваха.

Реално състезанието в Каталуния беше първото от началото на сезона, в което всички титулярни пилоти застанаха на старта. Това се повтори на „Мизано“ преди две седмици, но едва сега шефовете на MotoGP се присетиха, че нямат обща снимка на всички титуляри и затова проведоха специална фотосесия преди началото на уикенда в Япония.

