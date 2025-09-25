Пелегрини е доволен от равенството между Бетис и Нотингам, но не и Постекоглу

Старши треньорът на Бетис Мануел Пелегрини определи като добър резултат домакинското равенство 2:2 с Нотингам Форест в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.
"Говорих с играчите на почивката и им казах, че водехме само с един гол преднина и трябваше да бъдем по-агресивни при печеленето на топката. Нотингам е един от най-добрите отбори в Лига Европа. Когато играеш у дома, една точка е лошо, но в този случай мисля, че постигнахме добър резултат", каза Пелегрини след двубоя.
Наставникът на Нотингам Анге Постекоглу пък заяви, че неговите играчи са се представили много добре и са заслужавали повече. "Нашето представяне беше изпълнено с качество, усилия и страст. Това не беше резултатът, който искахме. Играчите заслужаваха повече за доброто си представяне. Имахме нужда от трети гол, но той не падна. Бетис има футболисти, които могат да създават проблеми, и ние си платихме за това", коментира Постекоглу.
Във втория кръг на Лига Европа Нотингам ще се изправи срещу Мидтиланд, докато Бетис ще играе с българския шампион Лудогорец. И двата мача ще се проведат на 2 октомври.
