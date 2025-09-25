Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

  • 25 сеп 2025 | 10:20
  • 633
  • 1
ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

Съветът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) отложи решението си относно допускането на руски спортисти на Олимпийските игри в Италия през 2026 година, съобщи NRK.

Съветът на ФИС се събра вчера. Следващото заседание ще се проведе на 21 октомври.

"Този въпрос беше обсъден. Разбира се, има различни гледни точки, но няма съмнение за това, което Норвегия и аз отстояваме. Няма остри разногласия, но мненията се различават леко. Беше дълга дискусия", каза президентът на норвежката федерация по ски Тове Мое Дирхауг.

На 19 септември спортният директор на Международния олимпийски комитет (МОК) Пиер Дюкре обяви, че ФИС може да обмисли допускането на руски спортисти до участие в международни състезания. Руските и беларуските спортисти не се състезават в стартове под на ФИС от март 2022 година, а организацията отказва да им позволи да се представят дори с неутрален статут.

ФИС остава единствената федерация, която не е взела решение относно класирането на руските спортисти за Олимпийските игри през 2026 година. В момента само фигуристите Аделия Петросян и Пьотр Гуменик, както и ски алпинистът Никита Филипов, са спечелили право да участват на Игрите в Италия. Състезателите по бързо пързаляне с кънки и шорттрек също имат възможност да се класират за на-голямото спортно събитие, пише ТАСС.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

  • 27 сеп 2025 | 12:21
  • 1203
  • 0
Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

  • 26 сеп 2025 | 21:17
  • 1134
  • 0
Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

  • 26 сеп 2025 | 10:40
  • 758
  • 0
Джейми Бен ще се подложи на операция

Джейми Бен ще се подложи на операция

  • 25 сеп 2025 | 20:34
  • 1710
  • 0
Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

  • 25 сеп 2025 | 08:27
  • 533
  • 0
Бриньоне: Не знам кога ще се завърна на пистата, но още не съм готова да се откажа

Бриньоне: Не знам кога ще се завърна на пистата, но още не съм готова да се откажа

  • 25 сеп 2025 | 04:32
  • 2695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14623
  • 20
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129493
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58177
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3949
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1648
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1972
  • 3