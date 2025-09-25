Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

  • 25 сеп 2025 | 08:27
  • 532
  • 0
Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

Българинът Деян Михайлов заема временното 13-о място при юношите след кратката програма на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне в Баку (Азербайджан).

Той събра 53.00 точки за изпълнението си, от които 26.93 за технически елементи, 27.07 за компоненти на програмата и 1.00 наказание.

Лидер засега е световният вицешампион Минкю Сео от Република Корея с 82.67 точки.

Лиа Любенова се нареди 23-а от 35 девойки в кратката програма на същата надпревара. Българката е с 41.33 точки (19.93 за технически елементи и 21.40 за компоненти на програмата). Тя излезе на леда много концентрирана и изпълни почти всеки елемент от програмата си.

Начело е представителката на Израел София Шифрин с 61.57 точки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

  • 27 сеп 2025 | 12:21
  • 1203
  • 0
Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

  • 26 сеп 2025 | 21:17
  • 1134
  • 0
Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

  • 26 сеп 2025 | 10:40
  • 758
  • 0
Джейми Бен ще се подложи на операция

Джейми Бен ще се подложи на операция

  • 25 сеп 2025 | 20:34
  • 1710
  • 0
ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

  • 25 сеп 2025 | 10:20
  • 633
  • 1
Бриньоне: Не знам кога ще се завърна на пистата, но още не съм готова да се откажа

Бриньоне: Не знам кога ще се завърна на пистата, но още не съм готова да се откажа

  • 25 сеп 2025 | 04:32
  • 2695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14562
  • 20
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129426
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58060
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3923
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1632
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1958
  • 3