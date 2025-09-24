Спортният министър Иван Пешев отличи с плакет Мартин Чой

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния състезател Мартин Чой за постиженията му. В началото на този месец пилотът на ЕКО БМВ Рейсинг Тийм спечели рекордната 34-а титла в кариерата си, а в неделя завърши седми с Team Racing 85 в 24-часовото ендюрънс състезание Бол д'Ор на пистата "Пол Рикар" във Франция.

"Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния пилот Мартин Чой за постиженията му", пишат от министерството във Фейсбук.

"Чой благодари на министър Иван Пешев за подкрепата, която му е осигурена от Министерството на младежта и спорта. Най-добрият български мотоциклетен състезател завърши на 7-о място в крайното класиране на 24-часовото състезание от Световния ендюрънс шампионат на пистата "Пол Рикар". За 10-та поредна година Мартин Чой участва в Световния шампионат за издръжливост, като отново беше единственият българин там", добавят от ММС.

Снимка: Пресцентър на ММС