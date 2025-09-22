Популярни
Мартин Чой с престижно класиране на "Бол д'Ор" във Франция

  • 22 сеп 2025 | 18:19
Мартин Чой с престижно класиране на "Бол д'Ор" във Франция

Най-добрият български мотоциклетен пилот Мартин Чой и съотборниците му от френския тим Team Racing 85 с Кавазаки завършиха на 7-мо място в крайното класиране на „Бол д'Ор“ в клас Суперсток 1000.

Изключително силната надпревара от календара на Световния шампионат по издръжливост (EWC) се проведе пред близо 52 000 зрители, които наблюдаваха на живо от трибуните 24-часовата битката на „Пол Рикар“. За поредна година Чой беше единственият българин, който участва в престижното мотоциклетно състезание. Той стартира за тима си още от началото на надпреварата, в която участваха общо 53 екипажа.

„Щастлив съм от представянето на отбора и мога да кажа, че направихме много силно каране, което премина без проблеми и завърши с финал на 7-мо място в нашия клас. Аз стартирах първи от нашия отбор и направих седем едночасови стинта по 28 обиколки. Искам да поздравя за отличната работа целия екип и моите съотборници, защото всеки даде най-доброто от себе си през всичките дни, в които бяхме заедно. В генералното класиране след четири кръга сме на 11-то място, което също е успешен финал на този сезон. След умората от пистата във Франция вече пътувам за България, за да направя няколко тренировки, а след това заминавам за Истанбул, където на 4 и 5 октомври на „Истанбул парк“ ще се проведе предпоследният кръг от Източноевропейския шампионат.

„Там съм лидер във временното класиране в клас Супербайк. Искам да благодаря на всички българи, които дойдоха и развяваха трибагрениците на „Пол Рикар“, както и на всички спонсори за подкрепата“, каза Мартин Чой.

