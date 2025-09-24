Лидерът на Чехия: Невероятно е! В момента пишем историята на чешкия волейбол

Един от лидерите на националния отбор на Чехия Ян Гълъбов призна след страхотна победа над Тунис с 3:0 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че това е нещо невероятно и в момента пишат историята на чешкия волейбол.

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

"Това е нещо невероятно! Мисля, че в момента пишем историята на чешкия волейбол. Мога да кажа, че мечтите ни се сбъдват. Стигнахме до 1/4-финалите по доста труден начин и можем да се гордеем със себе си, но все още не сме приключили. Предстоят ни още мачове. Мисля, че ще продължим да показваме същото представяне", сподели щастлият Гълъбов след победата.

"В първите два гейма имахме контрол над играта, но след това вероятно загубихме малко концентрация в началото на третия, докато Тунис сервираше доста добре, но ето, върнахме се. Обърнахме гейма в наша полза и това показва нашия отборен дух. Наистина искахме да се борим за всеки гейм и накрая направихме резултата 3:0 за нас, което беше наистина положителното", допълни още посрещачът на Чехия.

Снимки: en.volleyballworld.com