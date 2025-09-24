Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя вид спорт в масова проява „Открий своя спорт“. Тя ще се състои на 25 септември в градската градина, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инициативата ще представи дейността и възможностите за тренировки през новата учебна година на плевенски спортни клубове.

Събитието ще започне с шествие-парад, което ще започне от сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в 18:00 часа и ще премине през цялата пешеходна зона по ул. „Васил Левски“.

От пресцентъра добавиха, че най-ентусиазираните бъдещи спортисти ще могат веднага да опитат силите и възможностите си в откритите тренировки заедно с настоящи състезатели и под ръководството на опитни треньори.

Участие в събитието са потвърдили 26 клуба. Те ще представят 18 вида спорт – тенис на корт, хандбал, баскетбол, плуване, волейбол, карате, бокс, фехтовка, лека атлетика, акробатика, тенис на маса, триатлон, ориентиране, борба, спортни танци, футбол, шахмат, кикбокс.

Проявата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2025 година. Тя ще се състои през Европейската седмица на спорта, която се провежда за единадесета поредна година, и в навечерието на Европейския ден на спорта в училище – 26 септември.