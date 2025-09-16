Зам.-министър Андонов се срещна с президента на Международната федерация за ученически спорт

Това посещение е знак на доверие към България и признание за усилията ни да развиваме ученическия спорт. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов по време на среща с президента на Международната федерация за ученически спорт (ISF) Желко Танаскович.

„Искаме повече български ученици да спортуват, да участват в международни състезания и да усещат, че спортът отваря врати към света“, допълни Андонов.

Президентът на Международната федерация за ученически спорт (ISF), г-н Желко Танаскович, изрази увереност в потенциала на страната ни да заеме водеща роля в областта на световния ученически спорт. „България има всички предпоставки да бъде част от бъдещето на световния ученически спорт – с традиции, експерти и амбиция“, подчерта Танаскович.

Председателят на Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ), г-жа Мариана Борукова коментира, че това е огромна възможност България да има още по-силен глас в международния спортен диалог.

Добрите практики в областта на развитието на българския ученически спорт, конкретните условия за поемане на домакинства на състезания от календара на ISF, разширяването на обхвата на спортните дейности на БАСУ бяха сред основните теми на дискусията. Това ще позиционира страната ни сред лидерите на международната ученическа спортна сцена и ще укрепи сътрудничеството и добрата комуникация с екипа на Международната федерация.

На срещата присъстваха и изпълнителният директор на Международната федерация за ученически спорт, г-жа Хаснае Ел Аюби, директорът на дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“ в Министерството на младежта и спорта – Светла Георгиева, Надежда Пехливанова главен експерт в министерството и други.