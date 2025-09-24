Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Пазарджик

Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Пазарджик

  • 24 сеп 2025 | 17:40
Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Пазарджик

Българката Росица Денчева класира за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит" в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.Денчева и Марта Матула (Гърция) надделяха над изцяло българската двойка Диа Евтимова и Алекса Каратанчева с 6:3, 7:5 за 86 минути.

Те наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а във втората част първоначално пропиляха аванс от 4:1, но все пак спечелиха срещу 38-годишната бивша националка Евтимова и 18-годишната Каратанчева след късна серия от три поредни гейма.Денчева и Матула в четвъртък ще срещнат поставените под номер 2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано.Още три българки продължават участието си в състезанието при дуетите.

Шиникова продължава във втория кръг в Тунис
Шиникова продължава във втория кръг в Тунис

Йоана Константинова и Ванеса Влахова стартираха вчера с успех над Маюка Айкауа (Япония) и Адриана Рийми (САЩ) и утре ще срещнат третите поставени Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите и ще срещнат в четвъртък рускините София Лансере и Алина Юнева, които днес елиминираха българките Анджелина Костова и Галена Кръстенова с 6:4, 6:2.

Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик
Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

Денчева и Елизара Янева по-рано днес се класираха за втория кръг в надпреварата на сингъл.

Снимки: Sportal.bg

