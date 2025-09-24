Шиникова продължава във втория кръг в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

33-годишната софиянка, която е поставена под номер 5, надделя над участващата с "уайлд кард" Джулия Тедеско (Италия) с 6:3, 6:0 за около час на корта.

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Тунис

Българката поведе с 4:1 в първия сет, след което направи серия от осем поредни гейма, за да триумфира.

Следващата й съперника ще бъде победителката от двубоя между Сандра Самир (Египет) и квалификантката Цзялин Тян (Китай).

Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

Вчера Шиникова стартира и с успех на двойки в надпреварата. Тя и Арина Булатова (Русия), поставени под номер 3, ще играят на четвъртфиналите утре срещу Ребека Мунк Мортенсен (Дания) и Сандра Самир (Египет).

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg