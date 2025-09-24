Синер променя играта си след загубата от Алкарас на финала на US Open

Номер 2 в световната ранглиста Яник Синер заяви, че прави малки промени в играта си след загубата от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на САЩ по-рано този месец, и италианецът е уверен, че е само въпрос на време, преди да приложи промените в мачовете.

Синер загуби с 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 в Ню Йорк, не успя да защити титлата си и загуби лидерската позиция в ранглистата за сметка на Алкарас, преди да признае, че е трябвало да бъде много по-непредсказуем, за да се представи по-добре срещу основния си съперник.

"Размишлявах много върху този финал", каза Синер на пресконференция преди участието си на турнира АТП 500 в Пекин.

"Работим върху нови неща и променяме много малки неща. В момента броят на грешките е малко по-голям, но се надявам, че това ще се оправи. Въпрос на време е. Не знам доколко съм способен да внеса промени на самия корт, защото едно е тренировката, а друго е по време на мача. Много съм мотивиран. Чудесно е да работя върху нещо ново, а после ще видим как ще завърши това", добави той, цитиран от Ройтерс.

Докато шампионът на Откритото първенство на Австралия и на "Уимбълдън" усъвършенства уменията си преди нова среща с Алкарас вероятно на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай пред следващия месец, испанецът се готви за дебют на АТП 500 в Токио.

Карлос Алкарас, който също победи Синер в епичен финал на "Ролан Гарос" тази година, подобри баланса си в директните двубои до 10-5 в Ню Йорк, но вярва, че италианецът ще бъде по-добър следващия път, когато те се срещнат на корта.

"Знам, че ще се промени. Той със сигурност ще промени нещо от последния мач. Същото е, което направих и аз, когато загубих от него няколко пъти. Опитах се да бъда по-добър", каза Алкарас.

"Следващият път, когато се изправя срещу него . . . трябва да бъда фокусиран и готов за промените. Ще се опитам да преодолея това и да бъда готов за съперничеството. Става все по-добре за мен и за тениса като цяло. Ще видим в бъдеще колко пъти ще играя срещу него и при какви обстоятелства. В момента нещата вървят чудесно", допълни испанецът.

