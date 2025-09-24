Популярни
На търг излиза легендарен Мерцедес 190 на Айртон Сена

  • 24 сеп 2025 | 13:48
  • 169
  • 0
Аукционната къща RM Sotheby’s ще продаде на търг сериен Мерцедес 190 Е 2.3-16 от 1985 година, принадлежал на трикратния световен шампион във Формула 1 Айртон Сена. Прогнозата на специалистите от фирмата е, че колата може да достигне 300 000 - 340 000 долара.

Това е автомобил, близък до този, с който Сена участва в състезанието за откриването на реконструираната писта “Нюрбургринг”, което е посветено и на лансирането на най-мощната и спортна версия на популярния Мерцедес 190. С еднакви автомобили на “Нюрбургринг” стартират 9 световни шампиони във Формула 1 и други пилоти от световния шампионат, както и двама от младите таланти по това време: Ален Прост и Айртон Сена.

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

Всички те карат леко модифицирани коли, като на Сена му се пада тази с №11. Бразилецът е трети в квалификацията, изпреварен от Прост и Карлос Ройтеман, но след това уверено печели състезанието, което е на дъжд.

Версията 2.3-16 на 190 толкова допада на Сена, че той си поръчва такъв автомобил и през октомври 1985 година отива лично да си го получи от един от заводите на Мерцедес.

Бразилецът кара колата две години, след това я продава, тъй като се мести от Англия в Монако, пробегът й е под 25 000 мили, а следващият й собственик става Робин Кларк, приятел на мениджъра на Сена Джулиан Якоби.

Автомобилът излиза на търг с оригиналните си документи, включително и документите за покупката му, където присъства името на Сена, а като бонус е автографът на друг трикратен световен шампион - Ники Лауда, поставен под предния капак.

Снимки: RM Sotheby's

