МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Вижте как можете да подкрепите Дакота Дичева на ММА Оскарите

  • 24 сеп 2025 | 13:37
  • 232
  • 0

Непобедената Дакота Дичева е номинирана на годишните ММА награди в категория жена боец. Англичанката с български корени се конкурира с още четири опасни дами за приза – шампионките на UFC Кейла Херисън и Валентина Шевченко, както и други две състезателки от същата ММА верига - Наталия Силва и Ясмин Ясудавичиус.

Номинациите се дават за постижения в периода 1 юли 2024 – 30 юни 2025. В този период 26-годишната майсторка на нокаутите записа три победи.

Тук можете да дадете своя глас за спортистката от Манчестър.

