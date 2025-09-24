Вижте как можете да подкрепите Дакота Дичева на ММА Оскарите

Непобедената Дакота Дичева е номинирана на годишните ММА награди в категория жена боец. Англичанката с български корени се конкурира с още четири опасни дами за приза – шампионките на UFC Кейла Херисън и Валентина Шевченко, както и други две състезателки от същата ММА верига - Наталия Силва и Ясмин Ясудавичиус.

Още един експерт хвали Дакота Дичева: Бих заложил на нея срещу Валентина Шевченко

Номинациите се дават за постижения в периода 1 юли 2024 – 30 юни 2025. В този период 26-годишната майсторка на нокаутите записа три победи.

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Тук можете да дадете своя глас за спортистката от Манчестър.