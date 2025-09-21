Още един експерт хвали Дакота Дичева: Бих заложил на нея срещу Валентина Шевченко

Кралицата на "Professional Fighters League", Дакота Дичева, безспорно е една от най-бързо изгряващите звезди в спорта, но как би се справила срещу най-добрите в своята дивизия от другите бойни вериги?

Ветеранът анализатор и някогашен претендент за титлата на UFC в полусредна категория, Дан Харди, няма никакви съмнения, че тя би се представила отлично. Всъщност Харди твърди, че опустошителният страйкинг, агресията и физическите данни на Дичева ѝ дават потенциала да победи всяка състезателка в категория „муха“. Това включва и настоящата шампионка на UFC, Валентина Шевченко.

„Бих заложил парите си на нея срещу Валентина още сега“, заяви Харди пред MMA Fighting. „Казвам го с цялото си уважение към Валентина, която дълго време съм ценял високо. Това, което винаги правеше работата ми в Inside the Octagon за UFC трудна, беше, че в нейните битки почти нямаше зрелищни моменти. Много, много рядко, и то защото тя напълно доминира съперничките си с едно постоянно темпо.“

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

„Човекът, който би могъл да пречупи този стил на водене на бой, е някой, който атакува свирепо. Дакота притежава ръст и обхват, сила, има и нужната злоба, а реалността е, че "American Top Team" е може би една от най-тежките зали, особено за жена боец.“

Въпреки че уменията ѝ в стойка са добре известни, на Дичева не ѝ се наложи да показва много от играта си на земя по време на битките си в PFL. Харди е уверен, че Дичева може да се справи с всеки стил, включително и когато Шевченко се превръща в боец, разчитащ предимно на граплинг, както направи при категоричната си победа над Алекса Грасо, с която си върна титлата в категория до 57 кг. през 2024 г.

„Очаквам тя поне да се справи на земята с Валентина, ако не и да успее да защити събарянията“, каза Харди. „Мисля, че в момента Дакота може да победи всяка в своята категория.“

Харди вижда Дичева като завършен боец със способността да се справи с всеки опонент в клетката, независимо от неговия произход и опит.

„Тя е идеално сложена, за да бъде страйкър в смесените бойни изкуства“, каза Харди. „Тя има способността да използва тези дълги крайници, за да те атакува. Може да бъде доминираща в клинча, както Андерсон Силва беше срещу бойци като Рич Франклин. Чувствам, че тя е физиологично създадена за ММА, както и за набора от умения, които притежава. Можеше да бъде фантастичен боец по муай тай, но ако беше висока 157 см, уменията ѝ нямаше да са толкова ефективни.“

„Също така смятам, че тя е в началото на кариерата си, което е доста плашещо. Вече е постигнала толкова много и затова мисля, че категория петел може да бъде в бъдещето ѝ, защото със сигурност ще може да премине на следващо ниво и да добави още сила към физиката си.“

Дакота Дичева срази Лейди Самурай в Африка