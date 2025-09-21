Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Още един експерт хвали Дакота Дичева: Бих заложил на нея срещу Валентина Шевченко

Още един експерт хвали Дакота Дичева: Бих заложил на нея срещу Валентина Шевченко

  • 21 сеп 2025 | 13:55
  • 282
  • 0

Кралицата на "Professional Fighters League", Дакота Дичева, безспорно е една от най-бързо изгряващите звезди в спорта, но как би се справила срещу най-добрите в своята дивизия от другите бойни вериги?

Ветеранът анализатор и някогашен претендент за титлата на UFC в полусредна категория, Дан Харди, няма никакви съмнения, че тя би се представила отлично. Всъщност Харди твърди, че опустошителният страйкинг, агресията и физическите данни на Дичева ѝ дават потенциала да победи всяка състезателка в категория „муха“. Това включва и настоящата шампионка на UFC, Валентина Шевченко.

„Бих заложил парите си на нея срещу Валентина още сега“, заяви Харди пред MMA Fighting. „Казвам го с цялото си уважение към Валентина, която дълго време съм ценял високо. Това, което винаги правеше работата ми в Inside the Octagon за UFC трудна, беше, че в нейните битки почти нямаше зрелищни моменти. Много, много рядко, и то защото тя напълно доминира съперничките си с едно постоянно темпо.“

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

„Човекът, който би могъл да пречупи този стил на водене на бой, е някой, който атакува свирепо. Дакота притежава ръст и обхват, сила, има и нужната злоба, а реалността е, че "American Top Team" е може би една от най-тежките зали, особено за жена боец.“

Въпреки че уменията ѝ в стойка са добре известни, на Дичева не ѝ се наложи да показва много от играта си на земя по време на битките си в PFL. Харди е уверен, че Дичева може да се справи с всеки стил, включително и когато Шевченко се превръща в боец, разчитащ предимно на граплинг, както направи при категоричната си победа над Алекса Грасо, с която си върна титлата в категория до 57 кг. през 2024 г.

„Очаквам тя поне да се справи на земята с Валентина, ако не и да успее да защити събарянията“, каза Харди. „Мисля, че в момента Дакота може да победи всяка в своята категория.“

Харди вижда Дичева като завършен боец със способността да се справи с всеки опонент в клетката, независимо от неговия произход и опит.

„Тя е идеално сложена, за да бъде страйкър в смесените бойни изкуства“, каза Харди. „Тя има способността да използва тези дълги крайници, за да те атакува. Може да бъде доминираща в клинча, както Андерсон Силва беше срещу бойци като Рич Франклин. Чувствам, че тя е физиологично създадена за ММА, както и за набора от умения, които притежава. Можеше да бъде фантастичен боец по муай тай, но ако беше висока 157 см, уменията ѝ нямаше да са толкова ефективни.“

„Също така смятам, че тя е в началото на кариерата си, което е доста плашещо. Вече е постигнала толкова много и затова мисля, че категория петел може да бъде в бъдещето ѝ, защото със сигурност ще може да премине на следващо ниво и да добави още сила към физиката си.“

Дакота Дичева срази Лейди Самурай в Африка
Дакота Дичева срази Лейди Самурай в Африка
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

  • 21 сеп 2025 | 08:22
  • 581
  • 0
Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

  • 20 сеп 2025 | 19:27
  • 1343
  • 1
Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

  • 20 сеп 2025 | 19:18
  • 2341
  • 4
България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс

България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс

  • 20 сеп 2025 | 16:48
  • 1528
  • 0
Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

  • 20 сеп 2025 | 16:00
  • 1609
  • 0
Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

  • 20 сеп 2025 | 15:20
  • 1477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

  • 21 сеп 2025 | 14:45
  • 3723
  • 4
Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

  • 21 сеп 2025 | 13:30
  • 3372
  • 3
11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

  • 21 сеп 2025 | 14:21
  • 1049
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 8302
  • 8
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 4511
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 3785
  • 4