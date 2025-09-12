Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Шампионката на "Professional Fighters League" в категория до 57 килограма Дакота Дичева заяви, че е горда българка и има цел да оглави бойна галавечер в родината ни.

27-годишната майсторка на нокаутите гостува в студиото на Sportal.bg за първи път. Пред редактора в екипа ни Борис Тонев тя разкри плановете си за биткa в България и живот в страната ни след края на спортната ѝ кариера.

"Ще оглавя бойна гала тук. 2026-а или 2027-ма ще го направя. Тук имам повече фенове, отколкото във Великобритания, заради което съм трогната. Още не говоря добре български, но имам план и това ще се случи. Това е една от големите ми цели. Дори съм мислила за това как ще се облека и на каква музика ще изляза в клетката. Знам, че тук има много фенове на ММА. Ако успея да организирам галавечер на PFL тук, ще бъда много щастлива и това е една от целите ми", заяви спортистката с прякор Опасната

Англичанката с български корени сподели и в какво състояние е ръката ѝ след травмата, която претърпя в последната си битка в Кейптаун през месец юли. Дичева счупи лявата си ръка още в първия рунд на срещата със Сумико Инаба, но въпреки това спечели дуела след 15 минути здрава битка. След успеха 27-годишната шампионка се подложи на хирургическа интервенция.

"Възстановяването ми върви много добре. Вече нямам шина и ръката се лекува по план. За жалост, трябваше да се оперирам. Всичко е върви по план и се надявам след месец вече да мога да я използвам. Надявам се да мога да се бия отново в края на годината или в началото на следващата. PFL привлече нови жени бойци в моята категория и ще имам нови предизвикателства. Ще мога да се бия с нови съперници. Наскоро имаше женски турнир, който беше спечелен от Лиз Кармуш, така че и това е интересен вариант. Аз не си подбирам съперниците и със сигурност ще имам вълнуващи битки, защото ще изляза срещу всяка"

Дичева има 15 победи в 15 професионални срещи, като 12 от тях печели с нокаут. Мнозина фенове и експерти я определят като най-голямата звезда в женския ММА, а международни издания като “Combat Press” и “MMAJunkie” я определиха за боец на годината при дамите, след като през 2024-а тя спечели турнира на PFL в категория муха и голямата награда от един милион щатски долара. Дакота обаче показа скромност в студиото ни и заяви, че все още не се определя като най-голямата звезда в смесените бойни изкуства при дамите.

"Определено се виждам като изгряваща звезда. Може би не най-голямата звезда при жените в спорта в момента. Напоследък привлякох вниманието на много хора и си личи от реакциите на постовете ми в социалните мрежи. Имам доста време да извървя, за да стана най-голямата звезда и да кажа, че съм номер 1 в женския ММА"

Дичева коментира и ролята на нейното семейство в развитието ѝ в професионалния ѝ път.

"Майка ми е треньорът ми, а по-големият ми брат ми помага също с тренировките, особено за страйкинга. Той живее с мен в Америка и преди битка сме постоянно заедно по време на тренировъчния лагер. Всеки ден сме заедно, но невинаги е било така и е хубаво. ММА събира хората по този начин и съм много щастлива, че имам такава възможност. Малкият ми брат не е толкова заинтересован от битките, защото той си има свои хобита. Той играе футбол, а отскоро започна да е Ди Джей, сега това му е новата страст. Но той също много ме подкрепя и сме много близки"

Вижте цялото интервю с Дакота Дичева тук:

Снимки: Владимир Иванов