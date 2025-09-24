Ситуацията със съдиите в Серия “А” вече е на ръба на експлозията

Съдиите в Серия “А” продължават да са подложени на сериозни критики, след като спорните им решения през сезон 2024/25 предизвикаха ожесточени дебати сред играчи и треньори. Според доклад на “Ил Джорнале” ситуацията не се е подобрила и в началото на настоящия сезон 2025/26.

В предишната кампания бившият треньор на Интер Симоне Индзаги многократно изразяваше разочарованието си от местните рефери, като според него спорните отсъждания на терена и решенията на ВАР значително са повлияли на шансовете на “нерадзурите” за титлата. В крайна сметка грандът от Милано финишира на точка от първенеца Наполи.

Грешки на арбитрите от лятото насам повлияха на резултатите на няколко отбора, което предизвика широко недоволство и отново повдигна въпроса за нивото на съдийството в италианския елит.

Последният пример беше сблъсъкът между Милан и Болоня, когато поради грешна комуникация между съдията Матео Марченаро и ВАР доведе до бурна реакция на Масимилиано Алегри, заради която той беше изгонен. Ситуацията далеч не е идеална.

През последните дни президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина се срещна с представителя на международните съдии Марк Гуида, за да разрешат възникналите проблеми и да подготвят необходима вътрешна реформа. Целта е създаването на независима структура за подобряване на работата на реферите.