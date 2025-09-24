Популярни
  • 24 сеп 2025 | 12:53
  • 374
  • 0
Рики Рубио: Част съм от много вълнуващ проект

34-годишният испански гард Рики Рубио, който се завърна в родината си и ще носи екипа на Ховентут Бадалона през следващия сезон, не изключи потенциалното си завръщане в националния отбор. Рубио ще играе отново в испанската баскетболна лига точно 20 години след дебюта си на 14 години и 11 месеца.

Той прекара последния сезон извън терена, но все още не е готов да се откаже от състезателния баскетбол.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"Не съм мислил за това конкретно, защото не знам как ще премине предстоящия сезон. Сега съм част от много вълнуващ проект. Никога не затварям, която и да е врата, но ще видим какво ще предложи сезонът", заяви Рики Рубио в интервю за испанския вестник "Ас".

"Мисля, че имахме и малко лош късмет, но отборът се бори здраво с Италия и Гърция до самия край на мачовете. Мисля, че представянето /e чудесно, въпреки че резултатите не бяха такива", каза Рубио по повод ранното отпадане на Испания на ЕвроБаскет 2025, където отпадна още в груповата фаза.

Колкото до назначението на бившия наставник на Реал Мадрид Чус Матео за национален селекционер, Рики Рубио заяви: "Той е много опитен треньор, който познава отлично отбора. С Реал Мадрид натрупа още повече опит. Това са вълнуващи времена с обновяване на поколенията".

Снимки: Imago

