МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Барцокас: Доста неща могат да се случат всеки ден в голям клуб като Олимпиакос

Барцокас: Доста неща могат да се случат всеки ден в голям клуб като Олимпиакос

  • 24 сеп 2025 | 12:47
  • 320
  • 0
Барцокас: Доста неща могат да се случат всеки ден в голям клуб като Олимпиакос

Гръцкият гранд Олимпиакос, чийто екип носи българинът Александър Везенков, оглави редовния сезон в Евролигата преди година и загуби на полуфиналите от отбора на Монако, но сега старши треньорът Йоргос Барцокас смята, че ситуацията е различна и го приема с радост.

Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос
Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос

"Ако искате да кажете, че никой вече не ни смята за голям фаворит, както миналия сезон, това наистина ми допада. Така ще можем да управляваме ситуацията по-добре", заяви Бацокас в интервю за Eurohoops.net. "Няма никаква стойност в това всеки да казва от самото начало на сезона, че ти си основният фаворит. Това не води доникъде, така че трябва да наложим по-скромна философия, за да стигнем до мястото, до което можем", продължи специалистът.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Говорейки за Финалната четворка на Евролигата, която през 2026-а ще се проведе в гръцката столица Атина в залата на големия местен съперник Панатинайкос, Йоргос Барцокас коментира, че това е все още далеч във времето.

"Доста неща могат да се случат всеки ден в голям клуб като Олимпиакос, така че няма смисъл да мислим за нещо, което предстои през май. Не знам дали аз ще бъде в отбора и дали Олимпиакос ще се класира за Финалната четворка. Имаме да извървим дълъг път, по който да стигнем до въпросния момент. След четири поредни участия във Финалната четворка на турнира, има едно "трябва" за Олимпиакос що се отнася до класирането. Но да стигнеш дотам не е лесно и всички в европейския баскетбол са наясно с това", каза Барцокас.

Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон
Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

Тъй като договорът на треньора изтича през следващото лято, той беше попитан дали този сезон може да завърши като "последния му танц" с отбора, а наставникът на Олимпиакос не изключи нищо като вариант. "Никой не знае какво му е подготвил животът. Не бих могъл да си представя, че ще остана в Олимпиакос толкова години. Харесва ми средата и се наслаждавам на всичко, независимо от лошите дни или периоди. Трябва да гледам голямата картина. Сега съм в организация, в която искам да остана, докато ме искат, независимо от всичко", завърши старши треньорът на гръцкия шампион.

Снимки: Imago

