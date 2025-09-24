Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос

Гардът на Партизан Франк Нтиликина беше първи в списъка с желания на Олимпиакос, но въпреки че французинът изглеждаше близо до това да облече екипа на гръцкия гранд, от Пирея идват информации, че трансферът е забуксувал. Според гръцкото издание „Нова“, Олимпиакос вече се е договорил с мениджърите на Франк Нтиликина за двугодишен договор (1+1), но ясно е заявил, че не възнамерява да плаща за откупуване. Гърците са посочили, че е задача на агента на играча да намери решение, ако иска трансферът наистина да се осъществи. Основната пречка е обезщетението, което Партизан иска за 27-годишния гард – около 300 000 евро – сума, която Олимпиакос не желае да плати.

Нтиликина пристигна в Белград миналото лято от Шарлът Хорнетс и имаше солиден сезон с черно-белия екип. В Евролигата той изигра 21 мача, прекарваше средно по 17 минути на паркета и бележеше по 6,1 точки със солидни проценти на стрелба – 55% за две точки и 37% от дистанция.

