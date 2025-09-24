Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос

Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос

  • 24 сеп 2025 | 10:38
  • 110
  • 0
Обрат: Французин от Партизан се отдалечава от Олимпиакос

Гардът на Партизан Франк Нтиликина беше първи в списъка с желания на Олимпиакос, но въпреки че французинът изглеждаше близо до това да облече екипа на гръцкия гранд, от Пирея идват информации, че трансферът е забуксувал. Според гръцкото издание „Нова“, Олимпиакос вече се е договорил с мениджърите на Франк Нтиликина за двугодишен договор (1+1), но ясно е заявил, че не възнамерява да плаща за откупуване. Гърците са посочили, че е задача на агента на играча да намери решение, ако иска трансферът наистина да се осъществи. Основната пречка е обезщетението, което Партизан иска за 27-годишния гард – около 300 000 евро – сума, която Олимпиакос не желае да плати.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Нтиликина пристигна в Белград миналото лято от Шарлът Хорнетс и имаше солиден сезон с черно-белия екип. В Евролигата той изигра 21 мача, прекарваше средно по 17 минути на паркета и бележеше по 6,1 точки със солидни проценти на стрелба – 55% за две точки и 37% от дистанция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Още един тийнейджър влиза в първия тим на Миньор 2015

Още един тийнейджър влиза в първия тим на Миньор 2015

  • 24 сеп 2025 | 09:25
  • 448
  • 0
Свързван през лятото с Панатинайкос център си намери отбор в НБА

Свързван през лятото с Панатинайкос център си намери отбор в НБА

  • 24 сеп 2025 | 08:56
  • 584
  • 0
Тити Папазов в центъра на скандал в Перник, обвиниха го в непристойно поведение

Тити Папазов в центъра на скандал в Перник, обвиниха го в непристойно поведение

  • 24 сеп 2025 | 08:28
  • 3878
  • 9
Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

  • 24 сеп 2025 | 07:00
  • 3386
  • 0
Янис Адетокунбо планира да играе в Европа

Янис Адетокунбо планира да играе в Европа

  • 24 сеп 2025 | 05:38
  • 4047
  • 1
Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

  • 23 сеп 2025 | 16:18
  • 901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 16281
  • 18
Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

  • 24 сеп 2025 | 09:55
  • 3566
  • 3
Днес обявяват наставника на националния отбор

Днес обявяват наставника на националния отбор

  • 24 сеп 2025 | 09:17
  • 4234
  • 7
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 4051
  • 12
Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

  • 24 сеп 2025 | 07:00
  • 3386
  • 0
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 32107
  • 176