Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  3. Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 23 сеп 2025 | 21:51
  • 226
  • 1

Германската футболна федерация (ДФБ) наказа старши треньора на Унион (Берлин) Щефен Баумгарт за един мач от Бундеслигата заради нарушаване на дисциплинарния правилник. Той е глобен с 15 хиляди евро и ще пропусне следващата среща с Хамбургер ШФ

Баумгарт показа среден пръст при победата с 4:3 срещу Айнтрахт (Франкфурт). Той обясни, че не го е насочил към рефера Свен Яблонски, както изглежда от видео повторенията. 

Aйнтрахт допусна поражение у дома от Унион в голово шоу, шотландец влезе в историята
Aйнтрахт допусна поражение у дома от Унион в голово шоу, шотландец влезе в историята

"Гледах в пространството, а не към определен човек. Просто чувствах емоции от предходната ситуация", заяви Баумгарт.

Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
  • 1757
  • 3
Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

  • 23 сеп 2025 | 22:27
  • 4428
  • 14
Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

  • 23 сеп 2025 | 21:45
  • 2210
  • 2
Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 23 сеп 2025 | 22:29
  • 2324
  • 11
Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

  • 23 сеп 2025 | 21:32
  • 315
  • 0
Каляри отстрани Фрозиноне след почивката в дебюта на Райчев

Каляри отстрани Фрозиноне след почивката в дебюта на Райчев

  • 23 сеп 2025 | 20:16
  • 808
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

  • 23 сеп 2025 | 22:27
  • 4428
  • 14
Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 23 сеп 2025 | 22:29
  • 2324
  • 11
Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
  • 1757
  • 3
Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

  • 23 сеп 2025 | 21:45
  • 2210
  • 2
ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 27038
  • 12
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 14950
  • 8