  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  Aйнтрахт допусна поражение у дома от Унион в голово шоу, шотландец влезе в историята

Aйнтрахт допусна поражение у дома от Унион в голово шоу, шотландец влезе в историята

  • 21 сеп 2025 | 18:42
Aйнтрахт допусна поражение у дома от Унион в голово шоу, шотландец влезе в историята

Айнтрахт (Франкфурт) допусна драматично поражение у дома с 3:4 от Унион (Берлин) в атрактивен мач от 4-тия кръг на Бундеслигата. “Франките” имаха отлични емоции през седмица, след като разбиха с 5:1 Галатасарай в Шампионската лига, но сега претърпяха разочарование. В герои за “железните” от Берлин се превърнаха новото попълнение Оливър Бърк, който реализира хеттрик, както и Андрей Илич, който пък избухна с трите асистенции за головете. Така шотландецът влезе в историята, като стана първият футболист от тази страна, вкарвал три гола в един мач от Бундеслигата.

Айнтрахт допусна второ поредно поражение след днес и са със 6 точки. С толкова са и Унион.

Гостите успяха да нанесат своя удар още в 9-ата минута. Младокът Илиас Анса вкара хубаво попадение с далечен изстрел, който не остави шансове на стража на Айнтрахт Кауа - 0:1. Унион продължи да играе по-добре и в 32-рата минута Оливър Бърк, който бе изведен в чиста позиция от Андрей Илич, удвои за 0:2. Все пак надеждите на домакините останаха, след като в продължението на първата част Натаниъл Браун стреля от дистанция, а топката се отклони в Джан Узун и влетя в мрежата на Унион - 1:2.

Още в самото началото на второто полувреме обаче гостите отново се разиграха. Първо в 53-ата минута Илич центрира на главата на Бърк, който с глава вкара втория си гол в мача - 1:3. Само три минути по-късно сърбинът отново изведе шотландския нападател, който с лекота чукна топката над Кауа - 1:4.

И когато изглеждаше, че гостите са решили всичко в двубоя, Айнтрахт успя да върне два гола в рамките на 7 минути. Първо в 80-ата минута Узун вкара втория си гол в срещата с изстрел от наказателното поле. После пък след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа за домакините, която резервата Йонатан Буркарт превърна в гол за 3:4 в 87-ата минута. В дългото десетминутно продължение домакините опитаха всичко, за да изравнят, но не успяха да стигнат до точката.

Снимки: Imago

