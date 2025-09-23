Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Двама българи с "бяла значка" от международен ITF курс за съдии в Пазарджик

Двама българи с "бяла значка" от международен ITF курс за съдии в Пазарджик

  • 23 сеп 2025 | 21:14
  • 308
  • 1
Двама българи с "бяла значка" от международен ITF курс за съдии в Пазарджик

Българите Костадинка Стоилова и Виктор Стратиев преминаха успешно международен ITF курс за съдии на стол и главни съдии "бяла значка". Събитието се проведе при отлични условия в Гранд хотел Хебър в Пазарджик. Курсът е организиран от Българска федерация по тенис и местния тенис клуб "Фаворит".

Курсът беше воден от четирима топ лектори в лицето на Иван Мартинес Баредо, Мариана Велович, Арно Габас и Алисон Хюч. Този курс даде възможност на участниците да придобият знания и опит от световноизвестните лектори.

След провеждането на курса Костадинка Стоилова получи "бяла значка" за главен съдия, а Виктор Стратиев - "бяла значка" за съдия на стол.

В курса взеха участие 26 съдии, като освен представителите на България имаше участници от Кипър, Гърция, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Румъния, Словения, Украйна, Германия, Франция, Белгия, Великобритания, Испания и Косово.

През тази седмица в Пазарджик се провежда и международен турнир за жени на ITF с награден фонд от 40 хиляди долара.

Снимка: БФ Тенис

