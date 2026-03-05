Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 5 март 2026 | 13:10
  • 205
  • 0
Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 8, победи французина Робин Бертран с 6:2, 7:5 за малко под два часа игра.

Кузманов осъществи три пробива в първия сет срещу само един на съперника, затваряйки го за 39 минути. Във втората част, която беше далеч по-оспорвана, Бертран проби още при първото подаване на българина, но той веднага успя да върне брейка. Последва нов пробив при 4:3 в полза на Кузманов, който обаче беше върнат от французина още в следващия гейм.

На третия си мачбол Кузманов успя да приключи срещата и да си осигури участие в четвъртфиналната фаза, където ще се изправи срещу победителя от мача между първия поставен Лоренцо Джустино (Италия) и квалификанта Бувайсар Гадамаури (Белгия).

