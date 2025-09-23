Популярни
  Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  23 сеп 2025
Среща с медиите и открити тренировки имаха днес мъжкият и женският отбор на Левски София. От състава на шампионите присъстваха старши треньорът Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев и завърналите се в клуба Лазар Бучков и Гордан Люцканов.

“Прибирам се в шампионски отбор и настроението е печелившо, надявам се да повторим успехите и тази година. Напрежение има и то носи винаги нещо по-добро накрая. Без напрежение не можеш да играеш и да постигнеш успехи, така че го приемам с отворени ръце. Разбира се, че ми се искаше да съм на световното. Бях на косъм да съм там, но не успях. Има време, на 21 години съм и бъдещето е пред мен”, заяви Лазар Бучков пред камерата на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Цветанов

