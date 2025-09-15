Популярни
  • 15 сеп 2025 | 10:04
Григор Димитров остава №28 в света

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на ATP, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра.

В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

