Табило спаси два мачбола и спечели вълнуващия финал в Чънгду

112-ият в световната ранглиста Алехандро Табило триумфира на турнира по тенис на твърди кортове в Чънгду (Китай) от сериите АТР 250 с награден фонд 1,19 милиона долара.

Стартиралият от квалификациите Табило надделя в зрелищен финал над водача в схемата Лоренцо Музети (Италия) с 6:3, 2:6, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 39 минути.

Победата беше седма поредна на турнира за Алехандро Табило, който спечели третия си трофей на ниво АТР и ще влезе в топ 80 на ранглистата при следващото й обновяване.

Tennis can be so cruel 💔



Keep your head up, Lorenzo!#ChengduOpen pic.twitter.com/PjDlXzHAcW — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2025

От своя страна италианецът Музети загуби втори пореден финал в Чънгду.

Табило изоставаше с 5:6 в третия сет, но спаси два мачбола и стигна до равенство 6:6. В тайбрека Лоренцо Музети взе аванс от 4:1 и водеше с 6:5, но чилиецът спечели три поредни точки, реализирайки първия си мачбол за крайното 7:5.

Следвай ни:

Снимки: Imago