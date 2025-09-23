Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Табило спаси два мачбола и спечели вълнуващия финал в Чънгду

Табило спаси два мачбола и спечели вълнуващия финал в Чънгду

  • 23 сеп 2025 | 17:51
  • 435
  • 0
112-ият в световната ранглиста Алехандро Табило триумфира на турнира по тенис на твърди кортове в Чънгду (Китай) от сериите АТР 250 с награден фонд 1,19 милиона долара.

Стартиралият от квалификациите Табило надделя в зрелищен финал над водача в схемата Лоренцо Музети (Италия) с 6:3, 2:6, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 39 минути.

Победата беше седма поредна на турнира за Алехандро Табило, който спечели третия си трофей на ниво АТР и ще влезе в топ 80 на ранглистата при следващото й обновяване.

От своя страна италианецът Музети загуби втори пореден финал в Чънгду.

Табило изоставаше с 5:6 в третия сет, но спаси два мачбола и стигна до равенство 6:6. В тайбрека Лоренцо Музети взе аванс от 4:1 и водеше с 6:5, но чилиецът спечели три поредни точки, реализирайки първия си мачбол за крайното 7:5.

Снимки: Imago

