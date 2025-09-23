Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков отбеляза годишнината от своя дебют за националния отбор на България. На 23 септември 1987 г. Камата дебютира за "лъвовете" срещу Белгия на Ги Тис, като нашите побеждават с 2:0. Най-големият български футболист се пошегува със собственика на Левски Наско Сираков, автор на първия гол срещу "червените дяволи".

Стоичков изгледа коронясването на Дембеле в компанията на Матеус и Фиго
"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта.Дебютирах с националната фланелка на България.С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка.Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове.България победи с 2:0. Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината.Фланелката тежи. Но тя е и крила.Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха", написа голмайсторът на Мондиал'94.

