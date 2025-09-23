Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина пропуска турнира в Пекин

Свитолина пропуска турнира в Пекин

  • 23 сеп 2025 | 15:22
  • 231
  • 0
Свитолина пропуска турнира в Пекин

Украинската тенисистка Елина Свитолина ще пропусне турнира в Пекин поради контузия на бедрото, съобщиха организаторите. 31-годишната тенисистка беше поставена под номер 11 в надпреварата от категория WTA 1000 в китайската столица с награден фонд близо 9 милиона долара. Мястото ѝ в основната схема зае полската тенисистка Магда Линет.

Миналата седмица Свитолина игра на турнира за Купата на Били Джийн Кинг, където украинският отбор стигна до полуфиналите.

Мачовете от основната схема на турнира в Пекин започват на 24 септември и продължават до 5 октомври.

Снимки: Gettyimages

