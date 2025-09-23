Братът на Люис Хамилтън се спаси от пожар в колата на „Силвърстоун“

По-малкият брат на Люис Хамилтън – Никълъс, който се състезава в Британския пистов шампионат за туристически автомобили (BTCC), се спаси от опасен инцидент на „Силвърстоун“, след като колата му се подпали.

В 18 обиколка на първото състезание пред уикенда управляваният от Никълъс Купра Леон изведнъж се подпали и 33-годишният пилот трябваше да отбие в зоната за сигурност.

Nicolas Hamilton (Lewis Brother)

Car was on fire today during BTCC race

I'm glad he was ok and nothing happened pic.twitter.com/7cNwtfdSEa — LH44(A) (@LH44Fanpage8) September 21, 2025

Хамилтън-младши се измъкна невредим от инцидента, но колата му пострада сериозно в пожара и той прогнозира в социалните мрежи, че това най-вероятно е краят на сезона за него в BTCC.

