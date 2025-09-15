Аниш Гири и Вайшали Рамешбабу се класираха за Турнира на претендентите

Нидерландският гросмайстор Аниш Гири и една от най-силните индийски шахматистки Вайшали Рамешбабу спечелиха мъжката и женската секция на големия турнир FIDE Grand Swiss 2025.

И Гири, и Вайшали си заслужиха място в дългоочаквания Турнир на претендентите, който ще излъчи следващите кандидати за световната титла при мъжете и жените.

🇮🇳 Vaishali Rameshbabu takes the trophy at the FIDE Women’s Grand Swiss 2025, with Kateryna Lagno right behind in 2nd place! Both earn their spots in the Women’s Candidates 2026. ✨♟️#FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/MK3x8WZb3n — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025

Гири спечели в ожесточена конкуренция, като преди последния кръг днес цели петима гросмайстори деляха първата позиция. Нидерландецът победи Ханс Нийман, който бе сред тези, които имаха до последно шанс да спечелят турнира.

🇳🇱 Anish Giri (@anishgiri) is the Winner of the FIDE Grand Swiss 2025! 🏆



❗️He secures his spot in the FIDE Candidates 2026! #FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/1aAM35OmiR — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025

При мъжете донякъде изненадващо се класира още един гросмайстор - Матиас Блюбаум, който заедно с Гири бе победител във финалния кръг. Блюбаум за първи път в кариерата си достига до Турнира на претендентите.

При жените Катерина Лагно по-рано днес също се класира за голямото събитие през 2026-а.