Аниш Гири и Вайшали Рамешбабу се класираха за Турнира на претендентите

Нидерландският гросмайстор Аниш Гири и една от най-силните индийски шахматистки Вайшали Рамешбабу спечелиха мъжката и женската секция на големия турнир FIDE Grand Swiss 2025.
И Гири, и Вайшали си заслужиха място в дългоочаквания Турнир на претендентите, който ще излъчи следващите кандидати за световната титла при мъжете и жените.
Гири спечели в ожесточена конкуренция, като преди последния кръг днес цели петима гросмайстори деляха първата позиция. Нидерландецът победи Ханс Нийман, който бе сред тези, които имаха до последно шанс да спечелят турнира.
При мъжете донякъде изненадващо се класира още един гросмайстор - Матиас Блюбаум, който заедно с Гири бе победител във финалния кръг. Блюбаум за първи път в кариерата си достига до Турнира на претендентите.
При жените Катерина Лагно по-рано днес също се класира за голямото събитие през 2026-а.