Ново силно представяне на Йоана Илиева

Йоана Илиева продължава отличното си представяне в световния фехтовален елит, след като се класира на пето място в турнира на сабя жени за Гран при Нуома в Орлеан (Франция).

Почти две години тя е неизменно в топ 8 на най-големите състезания. Този път надпреварата събра девет от топ 10 фехтовачките в световната ранглиста. Илиева стартира директно във втория ден на турнира, където мериха сили 64-е най-добри в света.

В първия кръг на елиминациите Илиева се изправи по волята на жребия срещу другата българка във втория ден на надпреварата - Вероника Василева. Илиева победи с 15:13 и си осигури място сред най-добрите 32, а Василева завърши надпреварата 64-а.

В следващия кръг Илиева се наложи над Юми Уакита от Япония с 15:9. Последва победа над индивидуалната неутрална състезателка Алина Михайлова с 15:14. В двубоя за място в топ 8 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников се изправи срещу Микела Батистон от Италия и след оспорвана игра отстъпи с 14:15, с което се нареди на пето място.