Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ново силно представяне на Йоана Илиева

Ново силно представяне на Йоана Илиева

  • 6 дек 2025 | 18:41
  • 124
  • 0
Ново силно представяне на Йоана Илиева

Йоана Илиева продължава отличното си представяне в световния фехтовален елит, след като се класира на пето място в турнира на сабя жени за Гран при Нуома в Орлеан (Франция).

Почти две години тя е неизменно в топ 8 на най-големите състезания. Този път надпреварата събра девет от топ 10 фехтовачките в световната ранглиста. Илиева стартира директно във втория ден на турнира, където мериха сили 64-е най-добри в света.

В първия кръг на елиминациите Илиева се изправи по волята на жребия срещу другата българка във втория ден на надпреварата - Вероника Василева. Илиева победи с 15:13 и си осигури място сред най-добрите 32, а Василева завърши надпреварата 64-а.

В следващия кръг Илиева се наложи над Юми Уакита от Япония с 15:9. Последва победа над индивидуалната неутрална състезателка Алина Михайлова с 15:14. В двубоя за място в топ 8 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников се изправи срещу Микела Батистон от Италия и след оспорвана игра отстъпи с 14:15, с което се нареди на пето място.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

  • 6 дек 2025 | 10:39
  • 1067
  • 0
Три четвъртфинала за България на Европейското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години

Три четвъртфинала за България на Европейското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години

  • 6 дек 2025 | 01:28
  • 1102
  • 0
Българите отпаднаха рано от турнира Гран При по фехтовка в Орлеан

Българите отпаднаха рано от турнира Гран При по фехтовка в Орлеан

  • 5 дек 2025 | 21:57
  • 921
  • 0
Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

  • 5 дек 2025 | 19:11
  • 568
  • 0
Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

  • 5 дек 2025 | 16:20
  • 401
  • 0
Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

  • 5 дек 2025 | 16:10
  • 418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38883
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1846
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24668
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37118
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27703
  • 14
Рафиня и Левандовски са резерви за Барселона (съставите)

Рафиня и Левандовски са резерви за Барселона (съставите)

  • 6 дек 2025 | 18:23
  • 1098
  • 2