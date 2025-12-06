Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  3. България пречупи Швейцария за 3 от 3

  • 6 дек 2025 | 19:13
  • 522
  • 0
Женският национален тим на България се наложи над Швейцария с 3:2 и записа трети пореден успех на Европейската отборна квалификация по бадминтон, която се проведе в зала "Европа" в София.

Българките в състав Габриела Стоева, Стефани Стоеви, Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Гергана Павлова и Цветина Попиванова с треньори Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски спечелиха надпреварата и си осигуриха участие на финалите на Европейското отборно първенство за жени, които ще се проведат от 11 до 14 февруари догодина в Истанбул (Турция).

"Важното е, че се пребориха накрая и тази година успяха да излязат от групите. Поставяме си цел на финалите в Истанбул да спечелим медал", каза за БТА Петя Неделчева-Хранова.

В отделните срещи Калояна Налбантова победи Дуня Пелупеси с 21:6, 20:22, 21:12 за 55 минути, след което Христомира Поповска отстъпи пред Милена Шнидер със 7:21 и отказване на българката, а Гергана Павлова загуби от Луси Амигуе с 14:21, 10:21 за 40 минути.

На двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева победиха Амигуе и Пелупеси с 21:11, 21:15 за 28 минути, след което Калояна Налбантова и Гергана Павлова спечелиха срещу Каролине Раклос и Аския Алиефа Руханда с 21:13, 21:9 за 33 минути.

В предишните дни българките спечелиха с 5:0 срещу Португалия и Ирландия.

Националният тим завършва на първо място в класирането в групата с 3 победи от три мача, пред Швейцария с 2-1, Ирландия 1-2 и Португалия 0-3.

