Пълен триумф за България на европейското издание на IHF Trophy за девойки. Българските хандбални националки написаха история в Косово, където не познаха вкуса на поражението и завършиха турнира със зашеметяващите 8 победи от 8 мача — четири при девойките до 17 години и четири при 19-годишните!

С почти еднакъв състав в двата турнира и само три промени между възрастите, момичетата на Миглена Христова показаха нещо повече от добра игра — те демонстрираха воля, характер, борбен дух и огромно сърце! И точно тези качества им донесоха двата блестящи трофея и честта да представят Европа в интерконтиненталния етап на престижния турнир на Международната федерация по хандбал — IHF Trophy.

В последния си мач България показа класа и надделя над Великобритания с 32:28. Мелина Спасова беше неудържима с 13 гола. Петя Василева допринесе с 6, а Мартина Тодорова добави още 4 попадения.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës