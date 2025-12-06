Популярни
Българските бадминтонисти отпаднаха на четвъртфиналите на Европейското първенство за юноши и девойки до 17 години

  6 дек 2025
  • 200
  • 0
Българските състезатели отпаднаха на четвъртфиналите на Европейското индивидуално първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Аресифе (Испания).

На единично Елена Попиванова отстъпи пред номер 4 Раджви Параб (Англия) с 10:21 за 24 минути.

Попиванова и Виктория Попова, осми в схемата, приключиха участието си на четвъртфиналите на двойки след загуба от вторите поставени Ирмак Рана Ямишен и Ягмур Туана Ямишен с 16:21, 7:21 за 24 минути.

На двойки юноши вторите поставени Теодор Митев и Калоян Великов претърпяха поражение от Максимилиан Кауфман и Бирк Норман (Дания) със 7:21, 10:21 за 21 минути.

