Крауфорд овакантява един от шампионските си пояси

Терънс Крауфорд обърна с главата надолу света на бокса със своята зашеметяваща победа с единодушно съдийско решение над мексиканската суперзвезда Саул Алварес - Канело.

На 13 септември на стадион „Алиджайънт“ в Лас Вегас той завоюва титлите на IBF, WBA, WBC и WBO в суперсредна категория. Бъд се качи в по-висока категория, за да си осигури битката с Канело по Netflix, а след доминиращото си представяне в „Града на греха“ няма незабавни планове да се връща надолу.

Решението обаче коства на Крауфорд титлата на WBA в суперполусредна категория. Това означава, че настоящият временен шампион Абас Барау (17-1, 9 KO), който миналия август в Орландо надделя над Йоенис Телес и спечели временния пояс, вече ще бъде признат за безспорен шампион.

Очаква се официалните лица на WBA да обявят първата защита на титлата на Барау в следващите седмици, като имената на Конър Бен и Джош Кели са сред фаворитите за съперници. Що се отнася до Крауфорд (42-0, 31 KO), той планира кратка почивка, преди да прегледа списъка с възможни опоненти.

Сред тях може и да не попаднат Дейвид Бенавидес или Джарон Енис - Бутс.

„Това е върхът на върховете“, каза Крауфорд на пресконференцията след мача. „Канело е един от най-великите в историята, както казах и преди. Той беше последният. Няма повече такива съперинци като него за мен. Така че, когато се огледате, ще кажете, че аз съм Канело. Аз съм лицето на бокса сега. Аз съм най-добрият „паунд за паунд“ боец в света, както винаги съм бил.“