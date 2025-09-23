Популярни
  Асен Николов: Амбицирани сме да показваме силен и атрактивен баскетбол

Асен Николов: Амбицирани сме да показваме силен и атрактивен баскетбол

  23 сеп 2025 | 10:37
Асен Николов: Амбицирани сме да показваме силен и атрактивен баскетбол

Локомотив Пловдив вече изигра първите си три контроли в подготовка за историческия си дебютен сезон в НБЛ. В първата проверка пловдивчани срещнаха Черно море Тича, като варненци се наложиха със 83:79. Отборът на Локомотив обаче бързо показа характер и реагира силно в следващите мачове – срещу Берое Стара Загора “железничарите” спечелиха убедително с 99:77, а в третата контрола се наложиха и над Левски София с 80:58.

Главният треньор Асен Николов сподели, че щабът е удовлетворен от представянето на отбора до момента:

“Доволни сме от начина, по който отборът реагира в тези първи проверки. Видяхме както силни страни, така и елементи, върху които трябва да продължим да работим. Вярвам, че с тази дисциплина и отдаденост можем да бъдем конкурентни още в дебютния си сезон. Като дебютанти в елита знаем, че пред нас стоят сериозни предизвикателства. Оставаме скромни и концентрирани, но също така амбицирани да показваме силен и атрактивен баскетбол. Благодарим на нашите ръководители, фенове и партньори за подкрепата и доверието. Заедно ще се стремим да затвърдим мястото на Локомотив Пловдив сред елита на българския баскетбол”.

Относно мотивацията на играчите в предсезонния период Николов подчерта значението на изграждането на навици и колектив:

“В периодите, когато резултатът не е водещ, поставяме акцент върху подготовката и развитието на отбора. Мотивираме състезателите, като им напомняме, че всяка тренировка и всяка проверка са възможност да изградим навици, които ще ни служат през целия сезон. Основният ни фокус е върху изпълнението на тактическите задачи, подобряването на физическата кондиция и изграждането на стабилен колектив. Когато усещат индивидуалния и отборния прогрес, мотивацията се създава естествено, дори когато победите не са основната цел”.

На 26.09.2025 и 27.09.2025г. ще се проведе турнирът в чест на Пенка Стоянова, който тази година ще бъде още по-специален за пловдивския клуб, тъй като ще се превърне в официалното представяне на отбора в НБЛ.

“От мое име и от името на клуба призовавам всички фенове, приятели на спорта и баскетболната общественост да уважат турнира Пенка Стоянова. Тази година той ще бъде още по-специален за нас, защото ще бъде официалното представяне на нашия отбор в елита. Очаква ви шанс да видите отбора в действие за първи път и да се запознаете с играчите. Вашата подкрепа на трибуните е от ключово значение – тя вдъхновява нашите състезатели и превръща всеки мач в истински празник на името Локомотив”, допълни Асен Николов.

