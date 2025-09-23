Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. 16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

  • 23 сеп 2025 | 09:37
  • 194
  • 0
16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

16-годишният юноша на Миньор 2015 Руслан Богомиров ще направи своя дебют в Sesame НБЛ през сезон 2025/2026, съобщава на официалната си страница във Фейсбук клубът от Перник.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

“Сани бе част от националния отбор на България до 16 години това лято, a на финалите за кадети записа средни показатели от 14.5 точки, 11.5 борби и 2.3 асистенции”, посочват още от Миньор и допълват, че във визитката си младият талант вече има 4 финала, включително 3 титли, Купа на България, както и сребърен медал от същия турнир.

