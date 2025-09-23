Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

Популярни
  • 23 сеп 2025 | 08:27
Тенисистката Беатрис Адад Мая приключва сезона си през септември, за да се съсредоточи върху своето здраве.

Бразилката, която е на 40-то място в световната ранглиста, направи съобщението в профила си в “Инстаграм”.

"Приключвам за 2025 година малко по-рано от планираното, за да мога да си почина за по-дълъг период. Бъдете сигурни, че ще се завърна по-силна и най-доброто тепърва предстои", се казва в съобщението на Адад Мая.

Миналата седмица по време на мач от турнир в Сеул 29-годишната тенисистка имаше проблеми с дишането и ръцете ѝ трепереха, когато почиваше между геймовете. Физиотерапевт провери кръвното ѝ налягане, след което тя да продължи да играе.

Беатрис Адад Мая, която е бивша шампионка в Сеул, отпадна във втория кръг на състезанието. Бразилката, която има класиране и в Топ 10 на ранглистата на WТА, загуби 26 от общо 42 двубоя през 2025 година.

Снимки: Imago

