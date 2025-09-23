Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

Тенисистката Беатрис Адад Мая приключва сезона си през септември, за да се съсредоточи върху своето здраве.
Бразилката, която е на 40-то място в световната ранглиста, направи съобщението в профила си в “Инстаграм”.
"Приключвам за 2025 година малко по-рано от планираното, за да мога да си почина за по-дълъг период. Бъдете сигурни, че ще се завърна по-силна и най-доброто тепърва предстои", се казва в съобщението на Адад Мая.
Миналата седмица по време на мач от турнир в Сеул 29-годишната тенисистка имаше проблеми с дишането и ръцете ѝ трепереха, когато почиваше между геймовете. Физиотерапевт провери кръвното ѝ налягане, след което тя да продължи да играе.
Беатрис Адад Мая, която е бивша шампионка в Сеул, отпадна във втория кръг на състезанието. Бразилката, която има класиране и в Топ 10 на ранглистата на WТА, загуби 26 от общо 42 двубоя през 2025 година.
Снимки: Imago